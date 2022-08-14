Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse ateş açıldı: 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınlarında İsraillileri taşıyan bir otobüse gece saatlerinde ateş açıldı. Saldırıda 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Etiketler: İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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