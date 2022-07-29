Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan’da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı
[Fotoğraf: Getty]
Türkmenistan’ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.
“Petrol ve Gaz” gazetesinin haberine göre, Türkmenistan'da Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan “Şerepli” kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.
Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi.
Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor.
Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı.
Etiketler: Türkmenistan Doğalgaz
Sıradaki Haber
Atın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz