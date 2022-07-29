Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 00:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Atın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Meksika'da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden at başka bir ata çarptı. Çarpma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı.
Yerde hareketsiz şekilde yatan at binicisine ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ancak kazada ağır yaralanan binici hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, festival yetkililerinin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi.
Etiketler: Meksika
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