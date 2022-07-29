Meksika’nın Tabasco eyaletinde yer alan Tucta kasabasında düzenlenen Santiago Apostol Festivali'ndeki at yarışı etkinliğinde atlardan biri hızlı bir şekilde koşarken başka bir ata çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile atların ikisi devrilerken, atın binicisi ise yere düşerek hareketsiz kaldı.

Yerde hareketsiz şekilde yatan at binicisine ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ancak kazada ağır yaralanan binici hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, festival yetkililerinin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi.