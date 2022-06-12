Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır’ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki COVID-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.

Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı.