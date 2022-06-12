Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.
Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır’ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki COVID-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.
Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.
Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı.
Etiketler: Türkmenistan Hava Yolu Koronavirüs Tedbirleri
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