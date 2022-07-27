Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan’da 'e-Devlet' yasası yürürlükte
[Fotograf: AA]
Türkmenistan’da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi.
Türkmenistan gazetesinde yayımlanan "e-Devlet" yasası, devlet kurumlarında kullanılan belgelerin, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak elektronik belgeler şeklinde oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını amaçlıyor.
Devlet hizmetlerinin çalışmalarını düzenleyen yeni yasa, 5 bölüm ve 28 maddeden oluşuyor.
Devlet kurumları arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak yeni mevzuat, belge ve bilgilerin ortak bir platform üzerinden devlet kurumlarının faydalanabilmesini sağlayacak.
Etiketler: Türkmenistan E-Devlet Orta Asya
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