Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan, Bosna Hersek ile arasında tartışma yaratan köprüyü resmi törenle açtı.

Bosna Hersek'in, denize kıyısı olan tek şehri olan Neum açıklarındaki köprüye karşı çıkmasına rağmen proje tamamlandı.

Projenin 330 milyon eurosunu AB karşıladı

420 milyon euroya mal olan tartışmalı projenin 330 milyon eurosunu Avrupa Birliği (AB) karşıladı.

[Fotoğraf: AFP]

55 metre yüksekliğinde, 2,4 kilometre uzunluğundaki Peljesac Köprüsü Hırvatistan'ın kuzey ve güney topraklarını birbirine bağlıyor.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemesine rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımıyla inşa edildi.

Bosna Hersek köprünün yapımına karşı çıkmıştı

Bosna Hersek, köprünün inşa edildiği bölgenin uluslararası sular olduğunu ve ülkenin açık denize çıkışını engelleyeceğini belirterek projeye karşı çıkmıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Köprünün, Bosna Hersek'in transit trafiğini azaltarak, ülkeye ciddi bir mali kayıp yaşatma riski bulunduğu da belirtiliyor.

Bosna Hersek’in Adriyatik denizine açıldığı tek ticari liman olan Neum’un trafiği de tehlikeyle karşı karşıya.