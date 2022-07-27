Nijerya'daki bir yardım kuruluşu çocuklar yürüsün diye harekete geçti.

Bu kuruluş, yüksek fiyatlar nedeniyle zor durumdaki ailelerin ihtiyaç sahibi çocuklarına protez üretiyor. Hem ihtiyaç sahibi çocukların yüzü gülüyor hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

13 yaşındaki Basit, şanslı çocuklardan. Dezavantajlı başladığı hayatta, artık yüzü gülüyor.

Hayatında ilk kez iki ayağının üzerinde yürüyor.

Yurt dışından da bağış kabul ediliyor

Doğuştan sağ bacak diz altı bulunmayan Basit, bu protez ile artık en büyük hayalini gerçekleştirebilecek.

Yardım kuruluşu sadece ülke içinden değil yurt dışından da protez bağışı kabul ediyor.

Eski protezler geri dönüştürülüyor ve çocuklar için protez üretiliyor. Üstelik bu protezlerin çocuklar büyüdükçe yenilenmesi de gerekmiyor.