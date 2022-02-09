Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmen liderden petrol sektörünü geliştirmek için 250 milyon manatlık yatırım fonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.
Türkmenistan'ın resmi devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkenin petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu bakanını kabul etti.
Berdimuhamedov, bakandan, petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Petrol ve doğal gazın ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, daha sonra ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.
Etiketler: Türkmenistan Orta Asya Petrol
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