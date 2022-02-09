Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da bina iş makinesinin üzerine devrildi
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen yıkım sırasında bina, iş makinesinin üzerine devrildi.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dün bir mahallede yıkım işlemi gerçekleştirildi.
İş makinesi, kolonunu yıktığı binanın altında kaldı.
Olayın ardından çevredekiler iş makinesinin operatörüne yardıma koştu.
Etiketler: Suudi Arabistan
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