Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) işaret ederek şunları kaydetti:

"İki Kürt partisi (KDP ve KYB), Kerkük'e güvenlik ve siyasi olarak girip kontrol sağlamak istiyor. Bağdat, Erbil'in (KDP) Kerkük'e güvenlik ve KYB'nin buraya siyasi olarak girip kontrol sağlama girişimleri karşısında esnek davranırsa Kerkük krizi patlak verir."

"Referandum hatasını yeniden yapmamanızı tavsiye ediyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hükümet kurma görüşmelerinde Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına tepki gösteren Salihi, "İki Kürt partisinin ittifaklarında Kerkük'ü baskı aracı olarak kullanmaları durumunda Kerkük, Irak ve bölgeyi yakar" değerlendirmesinde bulundu.

KDP ve KYB'ye seslenen Türkmen lider, "Referandum hatasını yeniden yapmamanızı tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Kerkük, Türkmenler ve Bağdat'ın meselesidir"

Salihi açıklamasında, 2 Kürt partisinin Kerkük valiliği taleplerini de eleştirerek, "Türkmen halkı dışında hiç kimse Kerkük'ün geleceğini kararlaştıramaz. Kerkük, Türkmenler ve Bağdat'ın meselesidir. Valilik (Kerkük) görevini üstlenme de Türkmenlerin en meşru siyasi hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Kerkük her ne kadar Ekim 2017'den beri merkezi hükümetin kontrolüne geçse de kent üzerindeki güç çekişmesi, IKBY'deki hakim 2 siyasi partinin koalisyon hükümetini kuramamasına neden oluyor.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından KDP ve KYB arasında 6 aydır devam eden hükümet kurma görüşmeleri, Kerkük Valiliğinin pazarlık konusu yapılması nedeniyle çıkmaza girdi.

Kaynak: AA