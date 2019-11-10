Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.

Karabük Üniversitesinde 2 yıla yakın misafir öğretim üyeliği yapan üniversite hocalarından Dr. Zarinah Jan Yusof Khan'ın, Türkiye'de tanıklık ettiği kedi sevgisinden etkilenmesiyle 2012'de temelleri atılan kulüp, "Kedilerin Babası" olarak anılan sahabelerden Ebu Hüreyre'nin ismini taşıyor.

Üniversite bünyesinde resmi olarak bu yıl faaliyete başlayan kulübün üyeleri, kısa sürede çok sayıda sahipsiz kedinin bakımını üstlenerek örnek davranış sergiliyor.

Mayısta sosyal medya üzerinden kedi sahiplenme ve bağış kampanyası başlatan kulüp, üniversite bünyesindeki hayvan severlerin bağışları sayesinde kedilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de insanların kediler için çok hassas olduğunu gördük"

Öğrencilerden Nur Atirah Ayşe Haşim, bu kulübü kurma ihtiyaçlarının üniversite kampüsünde çok sayıda kedi bulunmasından hasıl olduğunu belirterek, "Kedilerin kendilerine bakabilmesi için insanlara ihtiyaçları var. Aynı şekilde biz insanların da kedilere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Atirah, amaçlarının üniversitede kedi dostu bir ortam sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Sahip çıktığımız kedileri sahiplendirerek, kampüs genelindeki kedi nüfusunu dengede tutmaya gayret ediyoruz. Kedi sayısı çok olursa da enfeksiyon kapma tehlikeleri artabilir" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kedi kulübü kurma yolunda en büyük ilhamlarını Türkiye'den aldıklarını dile getiren Atirah, "Türkiye'de insanların kediler için çok hassas olduğunu gördük. İnsanların orada kedilere sahip çıkma konusunda farkındalıklarını ve kedilerin orada adeta bir toplum olarak barındığına şahit olduk. Dolayısıyla burada yapmak istediğimiz şeyler, Türkiye'de gördüklerimizi esas alıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"50 kediye sahip çıktık"

Kulüp üyelerinden Sofea Saharudin ise, "Toplam sahip çıktığımız kötü durumdaki kedi sayısı 50'ye ulaştı. Bunlardan 6'sını tamamen iyileştirmeyi başardık" diye konuştu.

6 ayda yaklaşık 10 bin Malezya Ringgiti (13 bin lira) bağış topladıklarını belirten Sofea, "Kediler için gerekli olan ihtiyaçları karşılayacak kadar bağış topladık" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Sofea, sosyal medyada Ebu Hüreyre Kulübünden haberdar olanlara bağış çağrısı yaparak, "Bağış yapma imkanınız yoksa da lütfen etrafınızdaki kedilere iyi davranın" dedi.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi genelinde 220 üyesi bulunan Ebu Hüreyre Kedi Kulübünün Instagram sayfasını 3 binden fazla kişi takip ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA