Katar merkezli Al Jazeera kanalı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Libya raporunun taslağını ele geçirdi. Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Sudan, Libya'ya uygulanan silah ambargosunu düzenli olarak delmekle suçlanıyor.

"Hamdan Dagola, Hafter'e bin asker gönderdi"

Uluslararası Yaptırımlar Komitesi uzmanlarınca hazırlanan taslak rapora göre, Sudanlı Korgeneral Hamdan Dagalo, Libya'da savaşan taraflara askeri destek yasağını ihlal etti.

Buna göre Dagalo, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırısına destek için Bingazi'ye bin asker gönderdi. Daha sonra bu askerler, ülkenin güneyindeki Cufra Üssü çevresine konuşlandırıldı.

Rapora göre, Sudan'dan Libya'ya asker gönderilmesi için Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile Kanadalı bir halkla ilişkiler firması anlaşma yaptı. Bu sayede Hafter'den para almanın yolu kolaylaştırılmış oldu.

Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri, Libya'da askerlerinin bulunduğu iddialarını yalanladı.

"BAE hava savunma sistemleri, İHA'lar ve savaş gemisi verdi"

Rapora göre ambargoyu delen Birleşik Arap Emirlikleri ise, isyancı Hafter güçlerine gelişmiş hava savunma sistemi, insansız hava aracı (İHA) ve bir savaş gemisi gönderdi.

Öte yandan Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Batı Bölgesi Ortak Operasyon Odasından geçtiğimiz ay yapılan yazılı açıklamada, Mitiga Uluslararası Havalimanı’nın ABD yapımı olduğu kesinleşen 227 kilogram ağırlığında, lazer güdümlü bir bomba ile vurulduğu ve bombanın bir F-16 savaş uçağından atıldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'dan bu yana düzenlediği saldırılarda bin 100 kişi öldü, yaklaşık 6 bin kişi yaralandı, 120 bini aşkın insan da yerinden edildi.

Kaynak: Al Jazeera