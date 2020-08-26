ABD Dışişleri Bakanlığı,kendi vatandaşlarına yaptığı küresel seyahat uyarısı listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.

Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tuttu.

Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını da kaldırdı.