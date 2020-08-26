Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Washington, 12 ile yönelik uyarı notunu da kaldırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı,kendi vatandaşlarına yaptığı küresel seyahat uyarısı listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.
Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tuttu.
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını da kaldırdı.
Etiketler: abd seyahat uyarısı türkiye uyarı notuSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:36
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