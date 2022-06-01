Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için birçok adım attı. Türkiye'nin çabalarından uluslararası camiada övgüyle bahsediliyor.



Birleşmiş Milletler, barış girişimlerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti.

Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter Guterres, Karadeniz'deki durumun çözümüne ve Genel Sekreter'in çabalarına verdiği desteği nedeni ile Türkiye'ye son derece minnettar" dedi. Guterres'in bu konuda Ankara'ya teşekkür ettiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, küresel gıda krizi ve tahıl tedarikine işaret etti. Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Price: Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz



Macron, Birleşmiş Milletler himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşuna vurgu yaptı. Türkiye'nin, savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna'dan gıda maddelerinin ihracatına yol bulma girişimlerini desteklediklerini söyledi.