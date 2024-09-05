Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2024 21:07

Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar 13 eyalete ulaştırıldı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Sudan'a temmuz ayında gönderilen insani yardımlar, Türk Kızılay ve Sudan Kızılay'ı işbirliğiyle ülkenin 13 eyaletine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar 13 eyalete ulaştırıldı
[Fotograf: AA]

Sudan’ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yerinden edilmiş insanların barındığı merkezde, yardım dağıtım programı düzenlendi.

Programa, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü Afrika Birim Yöneticisi Alex-Jacques Remy, Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ayda Seyyid Abdullah ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yıldız, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan’ın dört bir tarafından evlerinden edilmiş insanlara Türk kardeşlerinin destek ve selamını ilettik. Biz Hartum’a onlar da evlerine dönene kadar desteğimizin devam edeceğinin sözünü verdik" dedi.

Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar 13 eyalete ulaştırıldı

Türk Kızılay Afrika Birim Yöneticisi Remy, yaptığı açıklamada, "Sudan'da devam eden insani kriz nedeniyle AFAD koordinasyonunda 19 Temmuz'da Port Sudan'a ulaşan gemi ile çeşitli gıda, barınma, hijyen, giyim, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan toplam 2 bin 408 ton yardım gönderildi." dedi.

Remy, bu yardımların Sudan'ın 18 eyaletinden 13'üne ulaştırıldığını ve yaklaşık 151 bin kişinin bu yardımlardan faydalandığını belirterek yardım dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Sudan Kızılay Genel Sekreteri Abdullah ise, "Sudan'daki insani kriz ve sel felaketinden etkilenen insanlara yardım ulaştırdığı için Türk hükümetine, Türk Kızılay’a ve emeği geçen tüm yardım kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar 13 eyalete ulaştırıldı

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 500 gündür devam ediyor.

Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

ETİKETLER
Sudan AFAD Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Ürdün: İsrail'in Filistinlileri ülkemize tehcir etmeye yönelik girişimlerini savaş ilanı kabul edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu
22:28
Bakan Bolat: Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır
22:06
Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak
21:53
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki "geniş çaplı" saldırılarında şu ana kadar 39 Filistinli öldü
21:56
Altun: Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum
21:40
ÇAYKUR, randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ