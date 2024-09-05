BM: Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'de gıda dağıtımını devralma isteğiyle ilgili Dujarric, buna ilişkin BM'yle iletişime geçilmediğini ya da bir plan paylaşılmadığını ifade etti.

Dujarric, İsrail'in daha önce de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatarak, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de sağlık, gıda ve insani yardım dağıtımının bel kemiği, kalbi, ciğeri ve kolları." dedi.

"Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü." diyen Dujarric, sistemi iyileştirmek için İsrailli muhataplarıyla görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Dujarric, Gazze'de insani durumu "korkunç ötesi" şeklinde nitelendirerek, temmuz ayına göre gıda dağıtımında yüzde 35 azalma olduğunu bildirdi.

Bunun temel nedeninin ise İsrail'in "tahliye emirleri" olduğunu belirten Dujarric, Ağustos ayında ise Gazze'nin merkezi ve güneyinde 1 milyon kişiye gıda yardımı yapılamadığını kaydetti.