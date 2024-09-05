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Dünya
AA 05.09.2024 18:51

Bangladeş, sınırda bir çocuğun öldürülmesinin ardından Hindistan'a protesto notası verdi

Bangladeş, Hindistan güçlerinin, sınırda 13 yaşındaki bir Bangladeşli çocuğu "öldürdüğü" gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası gönderdi.

Bangladeş, sınırda bir çocuğun öldürülmesinin ardından Hindistan'a protesto notası verdi
[Fotograf: AP]

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, 1 Eylül'de yaşanan olayın ardından Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, protesto notasını Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik temsilciliğine verdi.

Protesto notasında, Bangladeş'in bu tür acımasız eylemleri şiddetle protesto ettiği ve kınadığı bildirilerek, olaydan derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Bu gibi eylemlerin 1975 tarihli "Sınır Yetkilileri için Hint-Bangladeş Ortak Kılavuz İlkeleri" hükümlerini ihlal ettiği ifade edilerek, Hindistan hükümetine bu tür "çirkin" eylemlerin tekrarlanmaması, sınırda işlenen tüm cinayetlerin soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi konularında çağrı yapıldı.

Gazetenin haberine göre, 1 Eylül'de Hindistan sınırına yakın Moulvibazar bölgesinde ikamet eden 13 yaşındaki bir çocuk, Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF) tarafından vurularak öldürüldü.

Hindistan ve Bangladeş, yaklaşık 4 bin 100 kilometre mesafe ile dünyanın en uzun kara sınırlarından birini paylaşıyor.

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