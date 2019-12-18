Dünya
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı18 Aralık 2019 Çarşamba 17:01 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:02
Kosova Polisi, Suriye'de terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları şüphesiyle Türkiye'den sınır dışı edilen 2 Kosova vatandaşını gözaltına aldı.
Kosova Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova uyruklu 2 erkek şüphelinin, Türkiye tarafından Suriye'deki terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edildikten sonra savcılık talimatıyla başkent Priştine'deki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, dün Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kosova Priştine yts yabancı terörist