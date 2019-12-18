2 buçuk yıl önce göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un ekonomi, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine ilişkin reformlara halk tepkili.

Macron seçmenin 3'te 2'sinin gözünde başarısız.

Sarı yeleklilerin sokağa taşan öfkesine, sendikalar da ülke çapında başlattıkları grev ve gösterilerle destek veriyor.

Şiddet olaylarının faturası ise giderek ağırlaşıyor.

[Fotoğraf: AP]

Zor durumdaki esnaf tazminat alamıyor

Ülke genelinde esnafın tespit edilen hasarı, son 1 yılda 200 milyon euroyu buldu. Yağmalanan ATM sayısı ise 760.

Turistlerin uğrak yeri ünlü Şanzelize caddesinde bazı dükkanlar kapalı, restoran ve kafeteryalarda masalar boş.

Bölge esnafı, gösteriler yüzünden son bir yılda yüzde 50, yüzde 60 zarar ettiğini, taminat istemenin ise çok uzun bir bürokratik süreç olduğunu söylüyor.

[Fotoğraf: AP]

Otel yönetimleri ise, rezervasyonlardaki sert düşüşten ve tazminat alamamaktan şikayetçi.

Fransa Maliye Bakanı Brune Le Maire olaylardan etkilenen dükkanların zararını karşılayacaklarını açıkladı. Ancak kime, ne zaman ve ne şartlarda ödeme yapılacağı henüz belli değil.

[Fotoğraf: AP]

Hastalar ölüme terk edildi

Macron'un politikaları bazı iş çevrelerini mutlu etse de Fransa'da toplumsal refah pek çok Avrupa ülkesinin gerisinde.

İşsizlik oranı yüzde 8 buçuk, kamu sağlık sistemi kaynak ve personel eksikliği nedeniyle çöküşün eşiğinde. Ülke genelinde 660 doktorun imzaladığı manifesto, devlet hastanelerinde hastaların adeta ölüme terk edildiğini duyurdu.

Sendikalar, ülke genelindeki son grevin 13'üncü gününde 1 milyon 800 bin göstericinin sokağa indiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AP]

Toplu taşıma seferleri iptal edilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Okullar zorunlu tatil ilan etti. 100 bin haneye giden elektrik de kesildi.

Paris'i diğer Avrupa kentlerine bağlayan hızlı tren seferlerinin 4'te 3'ü durduruldu. Eyfel Kulesi bile eylem sırasında ziyarete kapatıldı.

Emeklilik yaşını 64'e yükselten düzenleme iptal edilmezse, grevin süreceği açıklandı. Fransız Devlet Demir Yolları zararını günlük 20 milyon euro olarak duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

