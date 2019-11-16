Türkiye, güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedi. Yürüttüğü başarılı oprerasyonlarla hem bölgeyi teröristlerden arındıran hem de bölge insanına hizmet verecek kurum ve altyapı sistemlerini oluşturan Türkiye, bir yandan da ele geçirdiği yabancı uyruklu teröristleri ülkelerine iade ediyor.

Teröristler 2014 yılında oluşturulan Cazeneuve protokolü çerçevesinde ülkelerine iade ediliyor.

Peki, Türkiye'nin Suriye operasyonunu Avrupa'da en sert biçimde eleştiren ülke olan Fransa ile bu süreç nasıl yürüyecek?

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, iki ülke arasında yaşananları değerlendirdi.

"Bugüne kadar 250 Fransız DEAŞ'lıyı teslim ettik"

İlave bir şart aranmaksızın teröristlerin iade edildiğini ifade eden Musa, "Ülkelerine iade edilmesi gereken DEAŞ mensupları var. Bunların arasında Fransızlar da var. 11 kişi de bu şekilde iade edilecek. Önümüzdeki haftalarda bunların da iade edileceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye kimse racon biçemez"

Fransa'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının 60 milyon euroluk bir meblağa ulaştığını vurgulayan Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye bu şekilde hakaret etmek suretiyle, bu tür tutumlar benimsemek suretiyle kimse racon biçemez. Türkiye'yi kimse yapmak istediğinden alıkoyamaz. Bugün burada ya da başka ülkelerle iş birliği halindeyiz. Ama arzu ettiğimiz verimi bulamazsak başka partnerler ararız. Türkiye'nin kararlılığını görmek için S400 sürecini çok iyi incelemek lazım."

Haber: Döndü Sarıışık