Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı16 Kasım 2019 Cumartesi 11:36 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 11:38
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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