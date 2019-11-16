Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA