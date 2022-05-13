Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.

Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi.

Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

PKK iltisaklı oluşumlar saldırıyı üstlendi

Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı.

Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi. Diplomatik kaynaklar saldırıyı, terör örgütü PKK iltisaklı oluşumların üstlendiğini açıkladı. Saldırı sonrası yaşanan gelişmeler @trthaber'de.https://t.co/nD8ocfnHDd pic.twitter.com/kmjLZUzyCP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022

Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye’nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.