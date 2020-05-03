Türkiye'nin huzurevlerinde aldığı önlemler DSÖ içinde yayımlanacak
Dünya Sağlık Örgütü, "Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor" açıklamasını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan virüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.
Türkiye'nin huzurevlerindeki önlemleri DSÖ içinde yayımlanacak
Toplantıda Aile Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri paylaştı.
Yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve suni solunum cihazı sayısının ortalamanın üstünde olduğu ifade edildi.
DSÖ yetkilileri ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti.
Türkiye'nin huzurevi ve bakım evlerinde aldığı tedbirler ile dünyaya örnek olduğunu vurguladı.
Bu tedbirler bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanacak.
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