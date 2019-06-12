Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası için Akkuyu'daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bir taraftan da nitelikli uzman yetiştirebilmek için sıkı bir eğitim süreci yürütülüyor.

Rusya'da eğitim gören genç mühendisler, eğitimlerinin ardından da Akkuyu Nükleer'de görev alacaklar.

8 yıldır devam ediyor

Akkuyu Nükleer Güç santrali için personel yetiştirme programı Rusya'da 8 yıl önce başladı.

Geçen sene mezun olan 35 öğrenci, Türkiye'de Akkuyu Nükleer'de çalışmaya başladı. Bu yıl da 53 genç mühendis mezun oldu.

Rusya'da şu anda 140 Türk öğrenci personel yetiştirme programı çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber