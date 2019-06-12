Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığı pazartesi günü 48 dereceye ulaştı. Racastan eyaletine bağlı Çuru kenti ise, 50 dereceyi aşan sıcaklıkla dünya üzerindeki en sıcak yer oldu.

Mumbai'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bölgelerde onlarca köyün terk edildiği belirtildi. Susuzluk nedeniyle, hasta ve yaşlılar dışında nüfusun yüzde 90'ının evlerini terk ettiği açıklandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Maharaştra eyaletine bağlı Beed kenti yakınlarındaki 2 bin nüfuslu Hatkarvadi kasabasında sadece 10-15 kişi kaldı.

4 bin 700 çiftçi intihar etti

Kurak bir ülke olan Hindistan'ın, küresel ısınma ve bir hava-atmosfer olayı olan El Nino'dan daha fazla etkilendiği vurgulanıyor.

Bilim insanları, küresel ısınma ve nüfus artışıyla sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini ve ülkede su sıkıntısının daha da ağırlaşacağını söylüyor.

Hindistan'ın en kurak bölgesi olan Maratvada'da son 5 yılda 4 bin 700'den fazla çiftçi intihar etti. Sadece geçen yıl intihar eden çiftçilerin sayısı 947.

"İnekler bile suyu içmiyor"

Bölgede hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşmasından sonra kuyuların tamamen kuruduğu belirtiliyor.

Beed kentinde ise, içme suyunun tamamen tükendiği, insanların çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayamadıkları ve tuvaletlerinin sifonunu çekemediği ifade ediliyor.

Guardian'ın haberine göre, parası olanlar tonu yaklaşık 5 dolara tankerle su getirtiyor. Ancak kurumuş barajlar ve göllerin dibinden çekilen çamurlu ve tuzlu suları tüketen insanların çoğunun hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, ineklerin bile bu suyu içmediği söyleniyor.

Hint yetkililer, aralık ayından beri devam eden kuraklığın etkilerinin, 1972'de 25 milyon kişiyi etkileyen kıtlıktan daha ağır olduğunu aktarıyor.

Kuraklığın Karnataka ve Maharaştra'da 8 milyon çiftçiyi etkilediği, köylülerin her gün su kavgası yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC