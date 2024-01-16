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AA
HABER GİRİŞ
16.01.2024 13:12
, 16.01.2024 13:15
SON GÜNCELLEME
16.01.2024 13:15
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman,"Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" dedi.
[Fotograf: Reuters]
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