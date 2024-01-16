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Dünya
AA 16.01.2024 13:12

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman,"Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci
[Fotograf: Reuters]

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