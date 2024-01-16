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Dünya
AA 16.01.2024 12:28

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Lübnan'ın sınır beldesinde saldırı gerçekleştirdiği bildirildi

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir beldeye saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Lübnan'ın sınır beldesinde saldırı gerçekleştirdiği bildirildi

İsrail ordusu, sınırın hemen yanında yer alan Ayta eş-Şaab beldesine yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesinde yer alan tehdidi ortadan kaldırmak için saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın Kefrkilla beldesindeki Hizbulla'a ait anti-tank füze fırlatıcısına yönelik hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Basın Sorumlusu Rana Sahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmediğini söyledi.

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