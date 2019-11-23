Ahıska Türkleri yıllardır sürgünde...

Türkiye her koşulda vatan hasreti çeken Ahıska Türkleri'ne desteğini sürdürüyor.

Sürgünün 75. yıl dönümünde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Türkiye Azerbaycan İş Adamları Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ve beraberindeki heyet, Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Saatli şehrini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Bu bölgede yaklaşık 18.000, 20.000 civarında Ahıska Türkü yaşamakta. Ahıskalıların içlerinde vatana dönmek büyük bir özlem. İnşallah onu da yakın zamanda gerçekleştirmek için biz de çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz.'' dedi.

Gıda yardımı ve sağlık kontrolleri yapıldı, ağaç dikimi gerçekleşti

Ahıskalıların yaşadığı köyler bir bir ziyaret edildi. Gıda yardımında bulunuldu, sorunlar dinlendi, köylülerin sağlık durumlarına da bakıldı.

Köyün girişine Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılı anısına 75 fidan dikildi.

Ahıska Türkleri gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Türkiye ve Azerbaycan'dan her zaman destek gördüklerini belirtti.

Türk şehidi ziyaret edildi, dualar okundu

Ziyaret sonrası bölgede kabri bulunan Türk şehidi de ziyaret edildi.

Şehit Vehbi Soyakoğlu 1944 Kasım ayında, sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri’ne yardım için sınırı geçmiş ancak Sovyet askerlerine esir düşmüştü. Yıllarca esir kaldıktan sonra burada hayatını kaybeden şehidin mezarı tespit edilmesinin ardından hayırsever işadamı Hüseyin Büyükfırat tarafından yeniden yaptırılmıştı.

Haber: Fatih Avanos

Kamera: İlkin Umudov