Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'a dönüşler başladı. Sadece Türkiye'den değil aynı zamanda Suriye içerisinde de dönüşler devam ediyor.

5 yıl önce 600 sivil, Tel Abyad'dan terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Halep'in Cerablus ilçesine sığındı.

Cerablus'ta yaşayan 52 ailenin Karkamış Gümrük Kapısındaki işlemleri tamamlandı. Aileler, 40 araçtan oluşan konvoyla Tel Abyad'a dönüş yaptı. Aileler, eşya yüklü kamyonlarla Akçakale'den Tel Abyad'a giriş yaptı. Böylece Tel Abyad'a dönen sivillerin sayısı 26 bine ulaştı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu