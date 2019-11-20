Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tel Abyad ve Rasulayn'daki sağlık hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sağlık hizmetlerimizi hastane binalarına taşıdık"

Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesinden sonra Bakanlık olarak sağlık hizmeti sunmaya başladıklarını belirten Koca şunları söyledi:

"26 Ekim’de Tel Abyad’da, 1 Kasım’da ise Rasulayn’da mobil sağlık tırlarıyla başlayan sağlık hizmetlerimizi, terör örgütünün zarar verdiği hastanelerin onarım ve bakımının yapılmasının, hastanelere tuzaklanmış çok sayıda el yapımı patlayıcının temizlenmesinin ve tünellerin kapatılmasının ardından hastane binalarına taşıdık."

Toplam 72 personel çalışıyor

Çocuk bölümü, kadın doğum ve acil servis olarak hizmet verildiğini vurgulayan Bakan Koca şöyle konuştu:

"Tel Abyad Hastanesinde 6’sı hekim olmak üzere 38 personelimiz, Rasulayn Hastanesinde ise 5’i hekim 34 personelimiz görev yapıyor. Rasulayn’da birkaç gün önce açılan Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğiyle birlikte her iki hastanede de Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dâhiliye ve Kadın Doğum poliklinikleri ve servisleri işlemeye başladı. Ayrıca 2’şer adet 112 ambulansımız ile her iki merkezde acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz."

Kaynak: TRT Haber