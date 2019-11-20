Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'deki son durumu değerlendiren Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, bölgede etnik bir temizlik yapıldığını söyledi:

"Keşmir'de şu anda bir soykırım yaşanıyor. Bir etnik temizlikle karşı karşıyayız. Her geçen gün bölgede durum daha da kötüleşiyor. Uluslararası kamuoyunun buna müdahale etmediğini görüyoruz."

Türkiye dışındaki çoğu ülkenin yaşananlara sessiz kaldığına dikkat çeken Han, şunları kaydetti:

"Birçok Batı ülkesi yapılanlara sessiz kaldı. Hiçbir adım atmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cammu Keşmir halkına kararlı desteği için minnettarız. Aynı şekilde Türk halkı ve medyası Cammu Keşmir halkını yürekten destekledi. Hindistan'ın yaptıklarına karşı çıktılar. Teşekkür ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber, AA