Dünya
Hitler’in doğduğu ev karakola dönüştürülecek20 Kasım 2019 Çarşamba 10:55 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:00
Avusturyalı yetkililer, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin karakola dönüştürüleceğini açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, uzun süredir anlaşmazlığa konu olan Hitler’in Braunau am Inn kasabasındaki evinin karakola dönüştürüleceğini duyurdu.
17'nci yüzyılda inşa edildiği bilinen evin, neo-Nazi gruplar tarafından kutsallaştırılmaması amacıyla dönüştürüleceği ifade edildi.
Avusturya devleti, uzun süre önce, aşırı sağcı turizmine mahal vermemek adına binayı sahibinden kiralayarak denetim altına almıştı.
Kaynak: BBC News
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