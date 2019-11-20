Dünya
Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü20 Kasım 2019 Çarşamba 09:49 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:55
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.
[Fotoğraf: AFP]
Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kazanın sebebinin soruşturulduğu ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.
Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan helikopter kazası