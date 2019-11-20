Şinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Cining şehrinin Ciaşiang bölgesinde bir kömür madeninde yerel saatle 05.50 civarında göçük olduğunu belirtti.

Liangbaosi kömür madeninde oluşan göçükte en az 11 kişinin mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA