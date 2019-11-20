Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) üyesi Eva Copa, meclisin, ülkede acil bir şekilde yeniden seçime gidilmesi için toplanacağını açıkladı.

Copa, ülkenin içinde bulunduğu durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek, "Meclis üyeleri devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini istiyor, bu yüzden, en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesini kapsayan bir tasarının oluşturulabilmesi için bütün meclis üyelerini çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in çıkardığı ve ordu mensuplarının zorunluluk ve meşru müdafaa gibi durumlarda bulundukları müdahaleden dolayı soruşturmadan muaf tutulmasını içeren kararnameyi eleştiren Copa, silahlı kuvvetlerin sokaklardan çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni Yüksek Seçim Mahkemesi üyeleri, yeni seçimler

MAS üyesi milletvekili Henry Cabrera da, ALP'deki diğer partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, MAS üyelerinin meclisteki oturuma katılması için imzalanan belgeyi gösterdi ve bununla ilgili bazı detayları paylaştı.

Cabrera, ülkenin tarihi bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bugün 16.30'da ALP, hiçbir partiye mensup olmayan yeni Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerinin belirleneceği yasa tasarısı için toplanacak. Ayrıca seçilen TSE üyelerine, yeni devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek için en fazla 48 saat müddet verilecek." dedi.

Öte yandan, MAS'a muhalif kesimler, Anez'in meclis kararı yerine kendi çıkaracağı bir kararnameyle ülkeyi seçime götürmesine işaret etmiş ve MAS üyelerinin, meclis kararıyla seçimlerin düzenlenmesine engel olduğunu savunmuştu.

Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisinde ordunun baskısı ve muhalefetin şiddet eylemleri nedeniyle istifa eden Evo Morales'in liderliğini ettiği Sosyalizm Hareketi Partisi üyeleri çoğunluğu oluşturuyor.

Kaynak: AA