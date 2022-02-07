Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Afganistan'a yardım eli
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye, Afganistan’da yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmıyor. Afgan ailelere gönderilen 'İyilik Treni' yola çıktı. Kabil'de yardım programına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.
Afganistan'da yaşanan krizin mağdurlarına Türkiye'den destek sürüyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen yardım programına katıldı. 100 aileye gıda ve yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıtıldı.
'İyilik Treni' yolda
Türkiye'den yola çıkan, gıda ve insani yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin de Afganistan'a ulaşması bekleniyor.
Başkan Kınık, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki hafta iyilik trenimiz geliyor. Yaklaşık 800 ton gıda, insani yardım sağlık malzemeleri taşıyor. Türkiye'deki 11 sivil toplum kuruluşu ve AFAD koordinasyonunda getirdiğimiz trendeki yardımları Afganistan Kızılayı kanalıyla Afganistan’da 34 vilayete dağıtacağız."
Etiketler: Afganistan Kızılay
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