Türkiye'den 35 bin Somaliliye insani yardım25 Kasım 2019 Pazartesi 14:48 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:57
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve çok sayıda Türk yardım kuruluşu, Somali’de yaşanan sel felaketinden etkilenen binlerce kişiye yardım eli uzattı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanlığı ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği koordinasyonunda, TİKA başta olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar bölgedeki ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye insani yardımda bulunuldu.
Türk kurumlarının felaket bölgesinde yaptığı yaklaşık 250 tonluk gıda ve barınma yardımı, halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.
2 bin aileye insani yardım
TİKA ayrıca sel felaketinden en çok etkilenen, Şabella Nehri kıyısında bulunan Beledweyne şehrindeki 2 bin aileye temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.
Yardım organizasyonuna katılan Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Beledveyne Belediye Başkanı Safia Abdi Abdullah, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Muson yağmurları 370 bin kişiyi evinden etti
Somali'de muson yağmurlarının bu yıl beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, ülkenin pek çok bölgesinde su taşkını ve sel felaketi yaşandı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, felaket nedeniyle 370 bin kişi yerinden oldu.
Kaynak: AA