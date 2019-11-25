TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanlığı ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği koordinasyonunda, TİKA başta olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar bölgedeki ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye insani yardımda bulunuldu.

Türk kurumlarının felaket bölgesinde yaptığı yaklaşık 250 tonluk gıda ve barınma yardımı, halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

2 bin aileye insani yardım

TİKA ayrıca sel felaketinden en çok etkilenen, Şabella Nehri kıyısında bulunan Beledweyne şehrindeki 2 bin aileye temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.

Yardım organizasyonuna katılan Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Beledveyne Belediye Başkanı Safia Abdi Abdullah, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Muson yağmurları 370 bin kişiyi evinden etti

Somali'de muson yağmurlarının bu yıl beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, ülkenin pek çok bölgesinde su taşkını ve sel felaketi yaşandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, felaket nedeniyle 370 bin kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA