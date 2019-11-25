İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, adı cinsel taciz iddialarına karışan oğlu Prens Andrew’u affetmedi ve Prens için yapılacak doğum günü kutlamasını iptal etti.

Cinsel istismar suçundan hapis yatarken cezaevinde intihar eden Amerikalı işadamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkması sonrası kraliyet görevlerinden el çektirilmişti.

Kraliyet kaynakları Şubat ayında Prens Andrew’un hayır kurumları yararına yapılacak 60’ıncı doğum günü kutlamasının iptal edildiğini duyurdu. Prens için doğum günü partisi yerine küçük bir aile yemeği düzenlenecek.

İddiaların ortaya çıkmasından sonra BBC televizyonuna röportaj veren Prens taciz iddialarını yalanlamış ve Epstein ile arkadaşlığını ise doğrulamıştı. Röportaj sonrası onlarca şirket Prensin başında bulunduğu hayır kurumuna desteklerini kestiklerini açıklamıştı.

Saray kaynakları ayrıca Prens Andrew'un özel ofisinin Buckingham Sarayı'ndan taşınacağını da ifade etti.

Olayı ABD’de soruşturan FBI yetkililerinin Prensle görüşebilecekleri açıklandı ve Prens gerektiği halde soruşturmada FBI ile işbirliğine gideceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber