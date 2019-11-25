Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

[Fotoğraf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığından tepki

Milli Savunma Bakanlığı da, Azez'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

"İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler, ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken, en az 3 masum sivili de ağır yaraladı."

Kaynak: TRT Haber