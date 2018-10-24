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Türkiye Rusya ve İran'dan 'Suriye anayasa komitesi' anlaşması

Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

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Türkiye Rusya ve İrandan Suriye anayasa komitesi anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının, Suriye meselesine ilişkin dün Moskova'da Astana formatında bir toplantı yaptıkları anımsatıldı.

Toplantıda, Suriye'de sahadaki durumun derinlemesine ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda, anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlamasıyla ilgili konular istişare edildi. Türkiye, Rusya ve İran, tüm Suriyelilerin çıkarlarını dikkate alarak, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı."

Kaynak: AA

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