Açılış törenine, Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül'ün yanı sıra valilik ve belediye başkanlığından üst düzey yetkililer, üniversite, kültür ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Törende konuşan Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, birkaç yıldan beri Krakow’daki Başkonsolosluğun kapalı olduğunu, uygun bir adayın bulunması sonucu tekrar açılmasından büyük memnuniyet duyulduğunu söyledi.

Polonya'daki 4. Fahri Başkonsolosluk

Krakow’un, Poznan, Gdansk ve Wroclaw’dan sonra Türkiye'nin Polonya’daki dördüncü Fahri Başkonsolosluğu olacağını belirten Üğdül, bu adımın, Türkiye ve Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk hükümetinin güçlü iradesini gösterdiğini kaydetti.

Krakow'un, sanayi ve turistik öneminin yanı sıra büyük bir eğitim merkezi olduğuna da dikkat çeken Üğdül, arasında Türklerin de bulunduğu toplamda iki yüz binin üstünde öğrencinin bu kentte eğitim gördüğünü ifade etti.

Üğdül, Polonya’daki ilk Türkoloji kürsüsünün de 1919 yılında Jagiellonian Üniversitesinde kurulmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Üğdül konuşmasının ardından, yeni atanan Paweł Dowgier’e atama belgesini teslim etti.

Fahri Başkonsolos Dowgier de konuşmasında, Türkiye ile Polonya’nın 600 yılı aşkın bir tarihe gururla sahip olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Türklerin Polonya’nın bağımsızlığına ve egemenliğine değer verdiğini, günümüzde de ilişkilerin bu sağlam temel üzerinde her alanda geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gayret göstereceğini kaydeden Dowgier, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm Türk hükümetine teşekkür etti.

Krakow’da kurulan yeni Fahri Başkonsolosluk Malopolskie, Slaskie ve Podkarpackie voyvodalıklarında yetkili olacak.