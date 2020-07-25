Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz şehrine saldırısı dikkatleri bir kez daha Kafkasya'ya çekti.

Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracı düşürüldü. 100 den fazla düşman askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni askerlerin ansızın başlattığı saldırılara etkili bir karşılık verdi.

Azerbaycan'ın bu hızlı ve etkili karşılığı sonrasında, gözler bu kardeş ülkenin Türkiye ile savunma alanında yaptığı işbirliğine çevrildi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992’de başladı. Diplomatik ilişkilerin başlamasıyla iki ülke bir çok alanda iş birliğine gitti.

Bu alanların başında da askeri tecrübe paylaşımı ve savunma sanayii geldi.

İlişkiler daha sağlıklı ilerliyor

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan her alanda altyapısını modernize ederken, yanında her zaman Türkiye'yi buldu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ''Azerbaycanla ilk yaptığımız ilişkiler askeri anlamda oldu. Rahmetli Turgut Özal'ın şahsi gayretleri ile sayın Erdoğan'ın da şaha kaldırmasıyla bu ilişkiler inanılmaz bir boyuta geldi.15 Temmuz Hain darbe girişiminden sonra bu ihanet bertaraf edildikten sonra çok daha hız kazanan ve eskiye nazaran çok daha sağlıklı ilerleyen bir ilişki süreci var'' dedi.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri koordinasyonu güçlendirmeye yönelik bir çok ortak tatbikat gerçekleştiriyor.

Geçen yıl Mustafa Kemal Atatürk, TurAz Kartalı, Kafkas Kartalı ile Nahçıvan'da "Sarsılmaz Kardeşlik" tatbikatları icra edildi.