Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 04:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye F-35 programından çıkarıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi. 2006 tarihli mutabakatın kalan 8 ortakla güncellendiği, programa yeni bir katılımcı eklenmediği kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığının, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
Açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.
Bildirimde, Türkiye'nin 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğu, yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediği kaydedildi.
Mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellenerek, programa yeni bir katılımcının eklenmediğine de dikkat çekildi.
Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.
Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.
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