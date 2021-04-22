20 yaşındaki siyahi genç Daunte Wright'ın ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesi ülkede artan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne sermişti.

Daunte Wright'ın naaşı, Shiloh Temple International Ministries'de halkın ziyaretine açıldı. Shiloh Temple önünde Minnesota Özgürlük Savaşçıları üyeleri güvenlik önlemi aldı.

Daunte Wright olayı

Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından şehirde protesto gösterileri başlamış, olaylar sırasında bazı polis araçları zarar görürken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.