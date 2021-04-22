Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askeri araçları Filistinlilere ait arazileri tahrip etti
[Fotoğraf: AA]
İsrail ordusuna ait 14 askeri araç Gazze'nin doğu ve güneyindeki sınırın yaklaşık 100 metre ötesine geçip Filistinlilere ait arazilere zarar verdi.
Eski Nahil Avaz Kapısı yakınındaki bölgede arazilerde tahrip ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araçlar daha sonra tekrar sınırın İsrail tarafına döndü.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki En-Nahda Mahallesi bölgesinde sınırı aşan askeri araçlar da yine bölgedeki araziyi tahrip ettti.
Sınır aşma dolayısıyla İsrail güçleri ile Filistinliler arasında herhangi bir çatışma olmadı.
İsrail 300 metre içeriyi tampon bölge kabul ediyor
İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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