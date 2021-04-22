Eski Nahil Avaz Kapısı yakınındaki bölgede arazilerde tahrip ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araçlar daha sonra tekrar sınırın İsrail tarafına döndü.



Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki En-Nahda Mahallesi bölgesinde sınırı aşan askeri araçlar da yine bölgedeki araziyi tahrip ettti.

Sınır aşma dolayısıyla İsrail güçleri ile Filistinliler arasında herhangi bir çatışma olmadı.

İsrail 300 metre içeriyi tampon bölge kabul ediyor

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.