Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib’de 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını yaptı.
TDV'nin Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde açtığı Ammar Bin Yasir İlkokulu'nda, sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 1100 çocuk eğitim görecek.
Açılışta çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
TDV, 2019'da da İdlib'in Kah köyünde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2. Abdülhamid Han İlkokulu'nu hizmete açmıştı.
Etiketler: Türkiye Diyanet Vakfı
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