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Dünya
AA 14.11.2023 23:38

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iktidar partileri arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) iktidar partileri arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iktidar partileri arasında işbirliği anlaşması imzalandı
[Fotograf: AA]

Türkiye'den Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Azerbaycan'dan Yeni Azerbaycan Partisi ve KKTC'den Ulusal Birlik Partisi (UBP) temsilcilerinin katılımıyla "3 devlet tek millet" anlayışı ile ülkeler arası siyasi ilişkileri daha ileriye götürmeyi hedefleyen işbirliği anlaşması için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da imza töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer ile her 3 ülkeden siyasi partilerden heyetler katıldı.

Concorde Otel’de düzenlenen törende anlaşmaya, AK Parti adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi adına Genel Başkan Vekili Tahir Budagov ve UBP adına Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel imza koydu.

İmza töreninde konuşan Üstel, partiler arası varılan anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bugün burada '3 devlet tek millet' şiarına uygun olarak partiler, gönül köprülerini daha da güçlendirerek ülkeleri arasındaki işbirliğini daha da üst seviyelere taşımak için tarihi ve uluslararası ve kurumsal bir antlaşmayı imzaladılar. Atılan bu imzalarla '3 devlet tek millet' söylemimiz artık uluslararası yasal bir boyut da kazandı." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutlayarak, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iktidar partilerinin işbirliği anlaşması imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ala, dünyanın işbirliklerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, UBP ve Yeni Azerbaycan Partisi ile vardıkları anlaşmanın bölgedeki ülkelerin partilerine örnek olmasını diledi.

Konuşmasında Gazze'deki İsrail saldırılarını da kınayan Ala, "Gazze'de yıkıntılar altında kalan insanlık, adalet ve merhamet duygularıdır. İsrail'in saldırılarını, katliamları, çocukların öldürülmesini kınıyorum. Gazze'de bir an önce ateşkese gidilmelidir" ifadelerini kullandı.

Budagov ise KKTC'nin, Azerbaycan ve Türkiye'nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üye olarak yerini aldığını söyleyerek, KKTC'nin uluslararası toplumda daha çok tanınması için gereken çabayı göstereceklerini vurguladı.

KKTC’nin tüm oyunlar ve engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yoluna devam etmesinin milli mücadele açısından önemine dikkati çeken Budagov, KKTC ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin TDT aracılığıyla daha çok gelişeceğine inandığını kaydetti.

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