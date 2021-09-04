Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları Macaristan semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteride Türk Yıldızları'nın performansı göz doldurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Macaristan'da gösteri uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi."
Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi @TurkYildizlari, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1PXDgQt4ZA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021
Etiketler: Macaristan Milli Savunma Bakanlığı
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