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Türk Yıldızları Bükreş semalarında

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş semalarındaki gösterisiyle beğeni aldı.

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Türk Yıldızları, Romanya Büyük Birliği'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen 10. Bükreş Uluslararası Hava Gösterileri etkinliklerinde gösteri gerçekleştirdi.

Üç yıl aradan sonra dördüncü kez Bükreş semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'nı, binlerce Romanyalı heyecanla izledi.

Türk Yıldızları'nın gösteri sonrası Romanya bayraklarıyla izleyicileri selamlaması da büyük alkış aldı.

Gösteriyi Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve çok sayıda Türk de Romanya vatandaşlarıyla izledi.

Kaynak: AA

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