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Dünya
AA, TRT Haber 07.12.2023 14:55

Türk vatandaşlarına Ege'deki Yunan adalarına 7 günlük vizesiz seyahat hazırlığı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu. Miçotakis, "Ege'deki bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık" dedi.

Türk vatandaşlarına Ege'deki Yunan adalarına 7 günlük vizesiz seyahat hazırlığı
[Fotograf: AFP]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Miçotakis, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz

Miçotakis, hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de bu ortak yaklaşıma katılmayan birçok kesimin mevcut olduğunu vurgulayarak, "Ancak, sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, "Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın iş birliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık." açıklamasını yaptı.

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